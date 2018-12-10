Подборка лучших игровых мышей

SteelSeries Rival 600 Black USB

Удобная и качественная игровая мышь, проявляет свой потенциал во время напряженных игр. Многие задаются вопросом, чем обычная мышь отличается от игровой. Опытный игрок всегда сможет ответить на этот вопрос. Ведь время отклика, удобство мыши, количество и расположение нужных клавиш всегда выручают во время игр. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших игровых мышей.

A4Tech Bloody V7M game mouse Black USB

Мышь SteelSeries Rival 600 Black USB - эта модель представляет собой игровую мышь нового поколения с интегрированной системой спаренных оптических сенсоров, функцией сбалансированной регулировки веса, кнопками split-trigger и эргономичными силиконовыми вставками на боковых сторонах устройства. SteelSeries Rival 600 специально разработана для современных киберспортсменов, но также отлично подходит и для обычных геймеров. Устройство способно обеспечить филигранную точность в передаче каждого вашего движения на экран монитора и при этом мышь может похвастаться широкими возможностями для регулировки внешних физических параметров и множеством программных опций. Стоит также добавить, что новая, революционная технология спаренных оптических сенсоров дает возможность полностью избежать неприятных вибраций курсора или же других проявлений некорректной работы датчика при подъеме мыши. Еще одной важной особенностью устройства является использования самой низкой дистанции отрыва среди всех современных моделей манипуляторов, представленных на рынке периферийных девайсов.

HyperX Pulsefire Surge Black USB

Мышь A4Tech Bloody V7M game mouse Black USB - это отличное решения для геймеров как начинающего уровня, так и профессионалов. A4Tech Bloody V7M представляет собой игровую мышь с высоким разрешением до 3200 DPI, время отклика составляет всего 1 мс. В самых длительных игровых турнирах мышь Bloody V7M позволит вам сохранить точность руки, благодаря своей эргономичной форме. Кнопки имеют цикл износостойкости 10 млн кликов, произведены из качественного пластика, имеют эргономичную форму. Инновационная 16-ступенчатая технология калибровки обеспечивает идеальную калибровку мыши для работы на любых поверхностях и невероятно высокую точность отслеживания. Встроенная память 160К позволит вам сохранить до 4000 команд и комбинаций. С Ultra Core3, вы можете настроить скорость стрельбы и подавление отдачи, регулировать траекторию и увеличивать точность стрельбы.

Logitech G G502 Proteus Spectrum Black USB

Мышь HyperX Pulsefire Surge Black USB - это современная игровая мышь от компании Kingston, которая располагает целым арсеналом преимуществ. Среди них сразу стоит выделить высокоточный оптический сенсор PixArt 3389 с максимальным разрешением 16000 DPI. Еще одним преимуществом девайса является современная система RGB-подсветки со множеством различных цветов и эффектов. В качестве зоны для работы свечения была выбрана стильная световая полоса, опоясывающая внешний контур устройства. Кроме того, Pulsefire Surge RGB, оборудована долговечными переключателями Omron, запас прочности которых достигает 50 млн кликов. К тому же, они обеспечивают быструю регистрацию каждого нажатия, что существенно увеличивает эффективность управления. Также устройство полностью совместимо с приложением Ngenuity, которое дает возможность без труда настроить работу девайса, позволяя закрепить любые внутриигровые действия за теми или иными кнопками и в то же время подобрать различные цвета свечения подсветки.

COUGAR Revenger Black USB

Мышь Logitech G G502 Proteus Spectrum Black USB - это превосходный выбор пользователя, желающего получить оригинальное устройство игрового формата. Подключение к ПК осуществляется благодаря 1,9-метровому кабелю в оплетке с крючком и хомутом через USB-порт. Компактное изделие выполнено в строгом черном цвете и весит всего 168 грамм. Чувствительный сенсор получил высокое максимальное разрешение в 12000 dpi. Изделие оснащено цветной программируемой подсветкой и управляется при помощи одиннадцати программируемых кнопок. Резиновые накладки защищают от чрезмерного скольжения в руках. Компания отвечает за качество выпускаемой продукции, на которую предоставляет три года гарантии.

Мышь COUGAR Revenger Black USB - эта мышь имеет встроенный оптический сенсор PMW3360 нового поколения, который поддерживает уровень настройки DPI до 12 000. Благодаря новому сенсору с частотой опроса 1000Гц устройство легко приспосабливается к работе на любом экране. Пользователь может самостоятельно регулировать отклик и чувствительность с учетом характеристик компьютера или отдельного игрового приложения. COUGAR REVENGER имеет прочный пластиковый корпус закрытого типа. Каркасная конструкция отличается легкостью и высокой устойчивостью к ударам. Наружная часть корпуса оборудована специальным покрытием Pro-Gaming Surface, которое препятствует самопроизвольному скольжению ладони во время игры. Вес мышки составляет — 110 грамм. Мышь оснащена специальной триггер-кнопкой, которую можно настроить через главную панель управления.