Подборка лучших компьютерных акустических систем 2.0

SVEN SPS-575

Для многих пользователей выбор активных акустических систем для компьютера является очень сложной задачей. И это не удивительно, ведь на рынке имеются сотни похожих моделей колонок, а информацию сейчас можно почерпнуть из многочисленных источников. В этой статье мы собрали лучшую подборку среди компьютерной акустики 2.0, по мнению

Oklick OK-163

- эти колонки придутся по вкусу любителям мощного звука, которые желают прочувствовать все краски звучания: от сочных басов до кристально чистых верхов. Данная модель оформлена в классическом черном цвете, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что акустика не впишется в ваш интерьер. Комплект включает в себя две фронтальные колонки, определившие ее формат - 2.0. Общая выходная мощность сателлитов достигает 6 Вт, воспроизводимые динамиками частоты располагаются в диапазоне от 80 до 20000 Гц. Подключение SVEN SPS-575 к цифровому устройству осуществляется при помощи кабеля, оборудованного на конце штекером 3.5 Jack. Колонки "питаются" по USB-проводу через соответствующий интерфейс компьютера или ноутбука. Каждый сателлит оборудован двумя динамиками: высокочастотным с диаметром 23 мм и низкочастотным с размерами диффузора 75 мм. Колонки заключены в корпуса из MDF, обеспечивающие звук насыщенностью и сочностью.

Edifier R980T

- сделан из сочетания поликарбоната и прочной деревоволокнистой плиты (MDF), обладающие однородной структурой, которая обеспечивает хорошее поглощение звуковых колебаний. Система ОК-163 обладает динамиком размером в 63,5 мм с диапазоном частот 150 Гц по 18 КГц. Акустическая система OKLICK OK-163 обладает мощностью в 6 Вт, по 3 Вт на каждую колонку. Соотношение сигнала составляет 30 дБ. Обе колонки обладают подключением через 3.5 mm AUX-кабель. Питание подаётся через стандартный USB-порт компьютера без подключения в розетку.

Creative Pebble

- активная аудиосистема компактного размера в формате 2.0, построена по двухполосной схеме. Дизайн колонок - классический, материал изготовления корпуса - высококлассный МДФ применяется для сохранения акустических свойств и не наносит вреда здоровью окружающих. Басовые динамики имеют размер 116 мм, динамики высоких частот - 13 мм. Общая суммарная мощность системы Edifier R980T составляет 24 Вт. На передней панели активной колонки расположен порт фазоинвертора, что позволяет ставить колонки вплотную к стенам. Рабочие частоты - от 70 Гц до 20 000 Гц. Работают колонки в соотношении сигнал/шум на уровне 85 дБ. Разъемы для соединения колонок, для подключения кабелей RCA расположены на задней стенке активной колонки.

Defender Q3

- эта система была создана под влиянием японского сада камней. Её гладкий и элегантный внешний вид идеально впишется в любой интерьер, дома или в офисе. Устройство оснащено динамиками под углом 45° для расширения звуковой сцены и питается от USB. Благодаря настраиваемому 45° приподнятому динамику дальнего действия Creative Pebble, вы оказываетесь в самом центре звуковой сцены. Благодаря встроенным пассивным излучателям и суммарной мощности RMS 4.4Вт, маленький Creative Pebble способен воспроизвести глубокий, погружающий звук с кристально чистыми деталями. Просто подсоедините свое устройство к 3.5 мм входу и будьте готовы к ошеломляющему звуку. Ширина каждой из колонок Creative Pebble всего 11 см, что позволяет с лёгкостью разместить их рядом с компьютером без ущерба для рабочего пространства. Немаловажно и то, что Creative Pebble не нужна розетка, так как питается она от USB.

- эти колонки могут похвастаться наличием двусторонней вибрационной диафрагмы, которая гарантирует высокое качество воспроизведения композиций различных направлений. прочный пластиковый корпус аксессуара с непревзойденной стойкостью выдерживает агрессивные внешние воздействия, что в разы продлевает его эксплуатационный период. Модель Defender Q3 не требует подключения к стандартной розетке – вам потребуется лишь воспользоваться разъемом для USB. А компактные размеры колонок позволят вам взять их в любое место, чтобы насладиться воспроизведением любимых композиций.