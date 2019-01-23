Подборка лучших компьютерных кресел для геймеров

AeroCool AC80С

Комфорт и удобство, вот что хочет ощущать каждый геймер сидя за компьютерным столом. Игроки проводящие огромное время у монитора, прекрасно понимают, что на обычном стуле долго не просидишь, начинает уставать спина и пятая точка. Специально для геймеров, разработаны игровые кресла, которые все время поддерживают вашу осанку и не дают напрягаться вашей спине. Они легко подстаиваются под любого человека, любой формы. Поэтому мы подготовили подборку лучших компьютерных кресел для геймеров.

ThunderX3 TGC12

Компьютерное кресло AeroCool AC80С - благодаря своей продуманной конструкции, обеспечит максимальный комфорт владельцу во время затяжных игровых баталий. Представленная модель оформлена в универсальной черной расцветке, дополненной яркими зелеными вставками. Предусмотрено ограничение по весу, который не должен превышать 130 кг. Игровое кресло Aerocool AC80C-BG оснащено пластиковой крестовиной. В конструкции предусмотрены подлокотники и подголовники. Высота кресла, как и наклон спинки, можно регулировать по своему усмотрению. Обивка в этой модели сделана из качественной экокожи и вспененного полимера. Кресло легко перемещается за счет колесиков.

Бюрократ CH-772

Компьютерное кресло ThunderX3 TGC12 - Его эргономика и конструкция продуманы до мелочей, чтобы оно было для вас оптимальным вариантом. Выполненный из искусственной качественной кожи синего цвета аксессуар способен выдержать вес до 150 кг, ведь материалом крестовины послужил металл. Вы можете оценить удобство подголовника и подлокотников, которые помогут вам расслабиться, а также удобную анатомическую форму спинки, при этом угол ее наклона, как и высоту сидения, вы сможете регулировать на свое усмотрение. Вес ThunderX3 TGC1 составляет 23 кг. Оно снабжено крепкими колесами для перемещения. Каким бы эмоциональным ни был бой, можете быть уверены – это кресло выдержит все!

TetChair iCar

Компьютерное кресло Бюрократ CH-772 - оснащено специальными подлокотниками, которые устанавливаются в трех плоскостях для максимального комфорта. Подвижные колеса вращаются вокруг своей оси, придавая модели повышенную мобильность. Угол наклона кресла изменяется в диапазоне от 90 до 150 градусов, что дает возможность геймеру принять наиболее удобное положение во время игры. Дополнительно предусмотрены 2 мягкие подушки. Поясничный валик регулируется по высоте, что позволяет снять с позвоночника излишнюю нагрузку. Широкий и упругий подголовник БЮРОКРАТ 772 исключает появление неприятных ощущений в шейном отделе. Сиденье черно-белого цвета из искусственной кожи легко настраивается под рост человека с помощью газлифта.

College XH-8062LX

Компьютерное кресло TetChair iCar - кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда. Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением. Кресло эргономичное, спинка и сидение повторяют форму тела - Вы можете проводить за игрой по многу часов в день и при этом не испытывать усталости.

Компьютерное кресло College XH-8062LX - кресло, созданное специально для любителей компьютерных игр. Теперь ничто не сможет омрачить любимое времяпрепровождение, никакие симптомы усталости не будут давать о себе знать, ведь игровое кресло исключает неудобное положение тела во время долгого сидения. Специально для этого кресло College XH-8062LX оснащено удобными подлокотниками, регулируемым валиком для поясницы, подушкой для шеи, мягким отделом для головы. По сравнению с обычными моделями, игровое кресло имеет увеличенную ширину и глубину сиденья. Дизайн соответствует игровой цели изделия: сочетание ярких, насыщенных цветов поднимает настроение.