Подборка лучших портативных акустических систем

2018-12-05, Автор - Ganibal; Продукт - JBL Flip 4; [70]
С музыкой по-жизни, это девиз меломанов. И каждый уважающий себя меломан, обязательно возьмет с собой качественную портативную акустику. Для этого случая мы подготовили подборку из лучших портативных акустических систем 2018 года.

JBL Flip 4

Портативная акустика JBL Flip 4 - портативный беспроводной динамик JBL Flip 4 с ярким и узнаваемым дизайном выдаёт глубокое и чистое звучание, позволяя насладиться прослушиванием любимых треков где угодно. Устройство можно брать с собой в душ или на природу, так как благодаря надёжной защите от влаги и грязи оно не боится ни водных брызг, ни пыли. Акустика JBL Flip 4 поддерживает одновременное подключение двух смартфонов посредством Bluetooth, при этом можно настроить очерёдность воспроизведения музыки с каждого из них.

Sony SRS-XB31

Портативная акустика Sony SRS-XB31 - это собственный фестиваль в любое время и в любом месте. Чтобы раскачать вечеринку, просто нажмите кнопку EXTRA BASS. Двойные пассивные излучатели в сочетании с двумя полнодиапазонными динамиками усиливают звучание низких частот, придавая им глубину. Ни одна вечеринка не может обойтись без подсветки! Sony SRS-XB31 оборудована новой линейной подсветкой, которая синхронизируется с ритмом ваших любимых композиций.

Marshall Kilburn

Портативная акустика Marshall Kilburn - портативная акустическая система Marshall Kilburn продолжает линейку моделей фирмы, стилизованных под классические гитарные «комбики». Система оснащена аналоговыми регуляторами громкости и тембра по низким и высоким частотам, имеет линейный вход на разъеме mini-jack 3,5 мм, а также встроенный модуль Bluetooth. Питание Marshall Kilburn возможно как от сети переменного тока, так и от аккумулятора, емкости которого хватает примерно на 20 часов прослушивания музыки на средней громкости.

Philips BT7900

Портативная акустика Philips BT7900 - то акустическая система с мощным динамиком на 14 Вт. Высокая громкость не помешает качеству композиций, технология антиклипинга создаст чистый звук без искажений. Возьмите портативную колонку в поездку или в командировку. Аккумулятор повышенной ёмкости гарантирует 10 часов воспроизведения треков. Устройство сертифицировано по стандарту IP57. Колонка защищена от воды и пыли, она станет прекрасным дополнением вашего походного набора. Ромбовидный узор, образованный плетением, создаёт премиальный внешний вид.

Ultimate Ears Wonderboom

Портативная акустика Ultimate Ears Wonderboom - эта портативная акустика доказывает, что внешность может быть обманчивой. В ее компактном корпусе нашлось место для двух мощных динамиков и двух пассивных излучателей. Они воспроизводят все ноты музыкальной композиции, вплоть до глубоких басов, делая ее насыщенной и реалистичной. При этом слышимость будет одинаковой для всех присутствующих: особая конструкция позволяет направлять звук во все уголки помещения. Если и этого мало, можно соединить две колонки, чтобы получить полноценную стереосистему с очень высоким уровнем громкости.

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