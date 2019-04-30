Подборка лучших саундбаров

2019-04-30, Автор - Ganibal; Продукт - YAMAHA YAS-10; [160]
Даже технически совершенный телевизор с огромной диагональю и великолепным изображением не сможет обеспечить идеальное звучание при просмотре фильмов или при прослушивании музыки. Ценители высококачественного звука находят решение в приобретении домашних кинотеатров. Но далеко не каждый обладает достаточным пространством для его размещения. Решением проблемы может стать саундбар – моноблочная активная колонка, динамики которой управляются сложным цифровым алгоритмом, весьма убедительно имитирующим звучание обычной пространственной акустической системы: хороший саундбар, занимая минимум пространства в комнате, сможет разделить звуковую сцену не только по направлениям «право-лево», но и «вперед-назад» и даже «вверх-вниз», пользуясь особенностями человеческого слуха. Недорогой же саундбар хоть и не даст пространственного звука, но даст лучшее его качество в сравнении с маломощными динамиками, встраиваемыми сейчас в плоские панели. В этой статье мы собрали подборку лучших саундбаров, по мнению МегаОбзор.

YAMAHA YAS-108

Саундбар YAMAHA YAS-108 - легко размещается на тумбе или крепится на стене и подключается к телевизору единственным оптическим кабелем. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично вписывается в современный интерьер, а управлять им можно на расстоянии, используя пульт ДУ, входящий в комплект. Два сабвуфера, размещённых в корпусе, обеспечивают мощные, насыщенные басы. Функция Clear Voice выводит диалоги из фильмов и дикторский текст на передний план, делая речь актёров, комментаторов и ведущих более разборчивой. Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает потоковую трансляцию аудиофайлов, чтобы у вас была возможность комфортно слушать любимые композиции со смартфонов и планшетов.

JBL Bar 2.1

Саундбар JBL Bar 2.1 - этот саундбар в черном корпусе гарантирует качественное, насыщенное звучание музыкальных произведений и фильмов, что позволит эффектно проводить вечера в теплой компании друзей. Мощности 300 Вт будет достаточно для того, чтобы вы почувствовали себя словно в кинотеатре – таким всеобъемлющим будет звук. Особенность модели в функции «JBL SoundShift», которая позволяет оживить звук кинофильмов без дополнительных динамиков и проводов. Для настенного крепления саундбара предусмотрены два кронштейна. JBL BAR 2.1 благодаря мощности сабвуфера 200 Вт демонстрирует реалистичный и богатый звук на низких частотах. Поддержка Bluetooth позволит подключить сабвуфер без использования проводов, что представляет комфорт для пользователей, когда речь идет о размещении устройства. Корпус саундбара предусматривает разъемы HDMI для подключения видеотехники и USB, при помощи которого можно подключать накопители, цифровую и мобильную технику. Звуковая панель из пластика обладает мощностью 100 Вт.

Denon DHT-S316

Саундбар Denon DHT-S316 - домашняя акустическая система, в состав которой входят отдельно стоящий 80-ваттный сабвуфер в черном корпусе и настенная звуковая панель с выходной мощностью 80 Вт. Акустика поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth и дает возможность воспроизводить музыку с любого мобильного устройства. Кроме того, система с общей выходной мощностью 160 Вт может обеспечивать качественное воспроизведение звука при просмотре фильмов, выполняя функции домашнего кинотеатра. Подключение саундбара к телевизору легко реализовать при помощи кабеля HDMI. Благодаря наличию сабвуфера в пластиковом черном корпусе акустика Denon DHT-S316 отлично справляется с передачей звуков не только высоких, но и низких частот. Саундбар с поддержкой форматов объемного звука Dolby Digital и DTS позволяет получить больше впечатлений от прослушивания любимой музыки или просмотра фильмов. Для управления всем его функционалом в комплект включен пульт ДУ.

Sony HT-SF150

Саундбар Sony HT-SF150 - он очень компактный: тонкому и лёгкому корпусу найдётся место даже в небольшой гостиной или спальне. Его можно установить на тумбе рядом с телевизором или повесить на стену. Лаконичный и строгий дизайн этой модели позволит ей органично вписаться в любой интерьер. Поддержка Bluetooth (версия 4.2) позволяет избежать проводов, которые так любят запутываться, затрудняют уборку и портят вид комнаты. Однако, при необходимости, вы сможете создать подключение через интерфейс HDMI при помощи одного кабеля HDMI ARC. Технология S-Force Front Surround создаёт ощущение присутствия в кинотеатре: объёмный звук окружает вас со всех сторон. Фазоинвертор способствует передаче мощных, плотных басов. Порт USB позволяет использовать саундбар для прослушивания музыки, которая хранится на мобильных устройствах. Поддерживаются популярные форматы WAV, MP3 и WMA.

LG SJ2

Саундбар LG SJ2 - оснащенный Bluetooth-интерфейсом, соответствует акустическому формату 2.1. Используется беспроводное подключение сабвуфера. Общая выходная мощность системы равна 160 Вт, из которых 60 Вт приходятся на звуковую панель. Модель оснащена оптическим входом S/PDIF, и поддерживает синхронизацию звука через оптический кабель. Саундбар LG SJ2 поддерживает воспроизведение с USB-носителей. Поддерживаемые форматы – LPCM, MP3 и WMA. Повышению энергоэффективности саундбара способствует наличие спящего режима. Потребляемая мощность устройства составляет 200 Вт. Управлять саундбаром можно с помощью компактного пульта дистанционного управления, который есть в комплекте. Габаритные размеры звуковой панели составляют 660x99x55 мм. Аналогичные показатели для сабвуфера – 170x204x300 мм. Комплект имеет черный цвет, который подойдет к любому интерьеру.

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