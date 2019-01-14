Подборка лучших систем домашних помощников

Apple HomePod

21 век - век технологий и новых открытий. И для многих система "Домашнего помощника" покажется удивительным новшеством и открытием. Ведь благодаря его функциям, ваша жизнь станет немного проще и интереснее. Представляем вам подборку домашних помощников.

Google Home

Домашний помощник Apple HomePod - представляет собой умную портативную колонку, выполненную в компактных размерах. Колонка обеспечит высокое качество звука и объемные басы в любом месте, а голосовой помощник Siri позволит включать различные песни одним лишь голосом. Apple HomePod обеспечит высокое качество звука благодаря своей продуманной конструкции. В колонке использован мощный сабвуфер и 7 твиттеров, а также 6 микрофонов для максимально четкого распознавания голосовых команд. Модель использует умное распознавание положения в комнате, благодаря чему выдает звуковой поток в нужном направлении, где бы она не стояла. Голосовой помощник Siri позволит при помощи голоса включать различные песни, а также узнать прогноз погоды или различные новости.

Xiaomi Mi AI Speaker

Домашний помощник Google Home - колонка со встроенным голосовым ассистентом Google Assistant, который позволяет искать информацию в интернете, создавать напоминания, управлять приложениями, например, вызвать такси в Uber, управлять совместимой техникой в умном доме, например, освещением, кондиционером, телевизором и другими приборами. Колонка обладает стильным дизайном — верхняя часть выполнена из белого пластика, — нижняя обтянута тканью. Сверху расположена сенсорная панель, позволяющая останавливать музыку, убавлять или прибавлять звук, а также вызывать Google Assistant. Светодиоды на верхней части загораются, когда колонка распознает ваш голос. Колонка оснащена высокочастным динамиком с 2-дюймовыми пассивными излучателями и ее можно подключить к интернету для воспроизведения музыки через стриминговые сервисы, например, Google Play Music, Spotify, Pandora, ToneIn и другие сервисы.

Amazon Echo Dot

Домашний помощник Xiaomi Mi AI Speaker - умная Bluetooth-колонка мощностью 15 Вт с функцией громкой связи. Колонка оснащена 3 динамиками, каждый из которых работает в разном частотном диапазоне, что гарантирует качественное звучание любой музыки. Благодаря большой площади низкочастотного динамика, колонка воспроизводит насыщенные и детализированные басы. Для качественной громкой связи устройство оснащено 6 микрофонами, что позволит вам продолжать разговор на расстоянии до 16 метров от колонки. Колонка поддерживает Bluetooth 4.1 и способна воспроизводить музыку со смартфона, находясь при этом на расстоянии до 10 метров от него.

Google Home Mini

Домашний помощник Amazon Echo Dot - это миниатюрная умная колонка со встроенным голосовым ассистентом Amazon Alexa и небольшим динамиком. Echo Dot при желании можно подключить к другим колонкам или аудиосистемам при помощи Bluetooth, Wi-Fi или встроенного 3,5-мм аудиоразъема. Это позволит перенести качественный стереозвук в вашу большую домашнюю аудиосистему и сделать ее умной. Колонку можно подключить к интернету для воспроизведения музыки через стриминговые сервисы, например, Amazon Music, Spotify, Pandora, ToneIn и другие сервисы. Благодаря наличию 3,5-мм аудиоразъема, можно подключить колонку к большой домашней адиосистеме и сделать ее умной.

Домашний помощник Google Home Mini - это умная колонка со встроенным голосовым ассистентом Google Assistant, которая наполнит дом музыкой и позволит управлять системой умного дома посредством голосовых команд. Есть поддержка множества языков, в том числе и русского. Распознавание голоса происходит практически сразу, даже если включена музыка. Это обусловлено тем, что в колонку встроен чувствительный микрофон. Google Home Mini имеет поддержку широкого спектра сервисов прослушивания музыки, также ее можно подключать к телевизору с функцией Smart TV. Колонка способна сопрягаться с другими устройствами, в том числе и с эко-системой "умный дом" и работать в удобном для пользователя режиме.