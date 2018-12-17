Подборка лучших веб-камер

Microsoft LifeCam HD-3000

Для стримеров одним из важных компонентов, является веб-камера. А от качества веб-камеры соответственно зависит и качество материала, отснятого на веб-камеру. Поэтому во время выбора веб-камеры, каждый стример подходит с умом. Для этого мы подготовили для вас, подборку лучших веб-камер.

Razer Kiyo

Веб-камера Microsoft LifeCam HD-3000 - отлично смотрится на любом рабочем столе. Помимо современного дизайна, камера обладает качественной «начинкой». Она обеспечивает видеозапись в формате 720p. Камера сертифицирована для использования ПО Microsoft, что позволяет не сомневаться в стабильности и высоком качестве передачи видеоинформации. Индикатор включения загорается, когда ведется видеозапись, что позволяет контролировать состояние устройства. Функция автоматической фокусировки обеспечивает настройку оптимального качества съемки. Встроенный микрофон четко ведет аудиозапись и освобождает пользователя от необходимости покупать дополнительное оборудование. Универсальное крепление дает возможность установить камеру в удобном для вас месте.

Logitech HD Webcam C270

Веб-камера Razer Kiyo - настольная веб-камера для потоковой передачи с кольцевой подсветкой, которая сделает ваши трансляции ярче. Razer Kiyo — не просто очередная настольная веб-камера. Это результат нескончаемого стремления создать совершенную студию для проведения трансляций. Рассмотрев пожелания игроков по всему миру, мы создали устройство, которое позволяет вести трансляции с невероятным качеством, одновременно обеспечивая идеальную подсветку.

Defender G-lens 2577 HD720p

Веб-камера Logitech HD Webcam C270 - изготовлен по специальной технологии Logitech RightSound, обеспечивающей богатство звучания. Видеовызовы проходят в формате HD 720 с картинкой высокого качества. Устройство практично в использовании и закрепляется на мониторе. Крепление подойдет к различным моделям персональных компьютеров, ноутбуков и ЭЛТ-мониторов. Веб-камера Logitech C270 имеет CMOS сенсор. Его общее резервное число составляет три мегапикселя. Разрешение матрицы для видео- и фоторежимов составляет 1280х720 пикселей. Оно обеспечивает необходимую четкость изображения. Максимальная частота составляет 30 кадр/с. Проводная веб-камера подключается с помощью универсального разъема USB. Устройство поддерживается Hi-Speed-интерфейсом USB 2.0. Он имеет пропускную способность до 480 Мбит/с.

HP Webcam HD 4310

Веб-камера Defender G-lens 2577 HD720p - веб-устройство с высокой четкостью. Матрица в 2 Мп с сенсором CMOS позволяет осуществлять снимки в HD-качестве. Интерполярное разрешение с частотой 1600х1200 делает фотоснимки в 12 Мп с максимальной частотой кадров 30 кадр/с. Оптика веб-камеры обеспечивается пятикратной линзой, которая отвечает за высокую четкость картинки. Цифровой Zoom детализирует изображение в формате 10х. Веб-камера Defender G-lens 2577 HD оснащена кнопкой однократного нажатия, позволяющей делать быстрые снимки. Интерфейс подключения питания веб-устройства осуществляется посредством USB-кабеля. Угол поворота по горизонтали равняется 360°, а угол обзора – 56°. Микрофон встроен в корпус камеры.

Веб-камера HP Webcam HD 4310 - используется для работы с мультимедийными сетевыми приложениями. С помощью автоматической фокусировки получаемые изображения сохраняют резкость и четкость. CMOS-матрица значительно улучшает качество Full HD видеозаписей с разрешением 1920х1080 пикселей. За счет возможности применения программной интерполяции сделанные фотографии достигают разрешения 13 Мп. Предусмотрена автонастройка камеры под освещение. Благодаря высокоскоростному USB-подключению портативная камера совместима с любым ПК, имеющим выход USB 2.0. С помощью элементов управления, которые расположены в верхней части корпуса модели HP HD 4310, можно моментально захватить интересный кадр и отослать его в социальные сети.