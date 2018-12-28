Поддельное приложение настройки Alexa занимает первое место в чартах Apple Store

Если вы приобрели новое устройство Alexa в праздничные дни и работаете над его настройкой, имейте в виду, что поддельное приложение настройки Alexa попало в чарт Apple App Store.

Приложение называется «Настройка для Amazon Alexa», и оно принадлежит компании One World Software, которая, имеет еще два теневых приложения в App Store. На момент написания, приложение заняло 75 место в списке «Топ бесплатных» приложений и 6 место в списке лучших утилит. Когда вы запускаете приложение, оно запрашивает IP-адрес и серийный номер вашего устройства, и до сих пор ни Apple, ни Amazon, похоже, не предприняли никаких действий против него.