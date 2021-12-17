Подробные характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Вырез будет одним из наиболее обсуждаемых аспектов Tab S8 Ultra, хотя он будет служить для установки двух 12-мегапиксельных камер. Более впечатляющим достижением является то, что размеры Tab S8 Ultra, составляют 208,6 x 326,4 x 5,5 мм, что было бы впечатляюще, учитывая, что исходный Tab S7 + имеет размеры 285 x 185 x 5,7 мм. Флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 будет поддерживать 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а объем памяти будет варьироваться от 128, 256 и 512 ГБ.
Tab S8 Ultra будет питаться от аккумулятора емкостью 11 200 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, но еще неизвестно, будет ли указанное зарядное устройство входить в комплект поставки. На его задней панели будет размещена основная камера на 13 МП и сверхширокая камера на 6 МП. Основная часть программного обеспечения будет покрыта One UI 4.1 поверх Android 12 и как говорят, будет иметь новый режим Extra Dim для меньшей нагрузки на глаза и версию Samsung DeX с портретным режимом.