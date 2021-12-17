Подробные характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Последние подробности включают подробные характеристики модели Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ожидается, что размер экрана составит 14,6 дюйма, а разрешение - 2960 x 1848 пикселей. Как и предыдущие высокопроизводительные планшеты Samsung, планшет получит панель Super AMOLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Размер лицевой панели Tab S8 Ultra составляет всего 6,3 мм, но выемка немного скроет эти недостатки.

Вырез будет одним из наиболее обсуждаемых аспектов Tab S8 Ultra, хотя он будет служить для установки двух 12-мегапиксельных камер. Более впечатляющим достижением является то, что размеры Tab S8 Ultra, составляют 208,6 x 326,4 x 5,5 мм, что было бы впечатляюще, учитывая, что исходный Tab S7 + имеет размеры 285 x 185 x 5,7 мм. Флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 будет поддерживать 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а объем памяти будет варьироваться от 128, 256 и 512 ГБ.

Tab S8 Ultra будет питаться от аккумулятора емкостью 11 200 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, но еще неизвестно, будет ли указанное зарядное устройство входить в комплект поставки. На его задней панели будет размещена основная камера на 13 МП и сверхширокая камера на 6 МП. Основная часть программного обеспечения будет покрыта One UI 4.1 поверх Android 12 и как говорят, будет иметь новый режим Extra Dim для меньшей нагрузки на глаза и версию Samsung DeX с портретным режимом.