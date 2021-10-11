Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядки

На прошлой неделе мы впервые познакомились с подставкой Pixel Stand следующего поколения, которая дебютирует с серией Pixel 6, 19 октября. Просочившиеся изображения подставки показали, что она будет иметь более громоздкий дизайн, чем старая модель, вероятно, потому, что в ней есть вентилятор так как она будет предлагать поддержку более высоких скоростей зарядки. Теперь в сети появилась еще одна утечка Pixel Stand, которая дала нам более четкое представление о его дизайне и раскрыла некоторые ключевые детали. Информация включает более четкое изображение Pixel Stand следующего поколения, подтверждающее дизайн, который мы видели в предыдущей утечке. Мы можем увидеть что беспроводное зарядное устройство будет оснащено двойной катушкой для быстрой беспроводной зарядкой до 23 Вт на поддерживаемых устройствах и активным охлаждающим вентилятором.

В соответствии с новым подходом Google, ориентированным на экологичность, Pixel Stand будет производиться примерно на 54% из вторично переработанных материалов. Как мы уже видели, Pixel Stand следующего поколения будет сопровождаться новым программным обеспечением на совместимых устройствах. Это программное обеспечение предоставит пользователям быстрый доступ к визуальному центру Google Assistant, фоторамке, сигналу восхода солнца, мультимедийному погружению перед сном, элементам управления домом и мультимедиа, элементам управления устройством и интеграции с Google Meet.

Комментарии и отзывы Pixel Stand
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