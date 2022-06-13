Подтверждено: Poco F4 5G получит 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1

Компания Xiaomi опубликовала два новых тизера, раскрывающих подробности о еще не представленном официально смартфоне Poco F4 5G. Как и предполагалось ранее, аппарат получит 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 256 флеш-памяти UFS 3.1. Ранее было подтверждено наличие мощного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 870 и системы рассеивания тепла LiquidCool 2.0.

Смартфону также прочат многомодульную основную камеру с датчиком изображения разрешением 64 Мп и системой оптической стабилизации, дисплей Super AMOLED четвёртого поколения с пиковой яркостью 1300 кд/кв.м и частотой обновления изображения 120 Гц, стереодинамики, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки на 67 Вт.

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