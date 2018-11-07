Подводный чехол для Huawei Mate 20 Pro

Компания Huawei специально для своего нового смартфона Huawei Mate 20 Pro выпустила защитный чехол Diving Case.

Он будет доступен только в Китае, и позволит вам снимать видеосъемку под водой. Корпус выдерживает давление до 5 метров в течение 1 часа и может также использоваться в соленой воде. Он очень простой в использовании под водой, благодаря выступающим кнопкам сбоку, в то время как режим камеры использует интеллектуальную обработку изображений для захвата ваших видео и неподвижных изображений без искажений. Запрашиваемая цена на корпус 86 долларов.