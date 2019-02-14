Походная печь Primus Onja

Готовьте с легкостью еду с помощью складной походной печи Primus Onja.

Это компактное устройство имеет складную конструкцию, благодаря чему ее легко переносить на место для пикника. Кроме того, Primus Onja использует устойчивую систему подставок, чтобы поднять плиту на 25 см над землей. В поднятом положении печь позволяет вам удобно готовить, сидя в кресле. Печь также поставляется с прочной крышкой, которая позволяет ей работать с более тяжелыми кастрюлями и сковородами. Primus Onja оснащен ремнем для удобной переноски. Стоимость печи составляет 74 доллара.