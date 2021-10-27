Появилась информация о ценах на материнские платы серии Gigabyte Z690

Сегодня просочилась информация о ценах на будущие материнские платы Gigabyte Z690. Цены на семь материнских плат варьируются от 199,99 до 469,99 долларов, это более приятнее видеть, чем те цены, что мы видели у других брендов. Базовая модель - это Gigabyte Z690 UD DDR4, которая по цене в 199,99 долларов почти на 50 долларов больше, чем текущая плата Z590. Следующая плата Z690 Gaming X DDR4 по цене 229,99 долларов США, за ним следуют Z690 Aorus Elite AX DDR4 по цене 269,99 долларов США и Z690 Aero G DDR4 по цене 289,99 долларов США.

Первая модель с DDR5, это Z690 Aorus Pro, которая стоит 329,99 долларов, за ней следует высококлассный, но не совсем флагманский Z690 Aorus Master за 469,99 долларов. Последняя плата, которая является еще одной платой DDR4, - это Z690I Aorus Ultra, которая представляет собой плату Mini-ITX. По крайней мере, базовая модель Gigabyte выглядит более привлекательно, чем базовые модели MSI и ASRock, которые, стоят намного дороже.
Комментарии и отзывы Gigabyte Z690
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