Появилась новая информация о складных смартфонах Google

Еще в июле разработчик изучил код Google и раскрыл некоторые подробности о камерах Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, планшетах Pixel и складных смартфонах Pixel. Тот же разработчик просмотрел код квартальной платформы Android 13 Release 1 и обнаружил сведения о камере в смартфоне, который вполне может быть вторым складным смартфоном компании, о котором ранее никакой информации не поступало. Этот второй складной Pixel под кодовым названием «Феликс» имеет отсылки к сложенному и развернутому состояниям, а также к внешней и внутренней камерам.

Система камер на задней панели состоит из трех модулей: 64-мегапиксельной IMX787 (основная), 12-мегапиксельной IMX386 (сверхширокоугольная) и 10,8-мегапиксельной S5K3J1 (телефото). Внутренняя камера использует 8-мегапиксельный датчик IMX355, тогда как внешняя камера на передней панели также использует датчик S5K3J1. Разработчик также нашел ссылки на другой планшет Pixel высокого класса под кодовым названием «T6Pro» или «tangorpro». Код предполагает, что он находится на ранних стадиях разработки, но не показывает каких-либо изменений по сравнению с обычной моделью, называемой «T6» или «тангор». Google проводит мероприятие 6 октября, чтобы представить Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Watch. Еще неизвестно, представит ли Google эти планшеты и складные устройства Pixel на этом мероприятии или, по крайней мере, даст нам представление об устройствах, а полное представление произойдет позже, когда новинки будут готовы.