Появилась новая информация о складных смартфонах Google

Система камер на задней панели состоит из трех модулей: 64-мегапиксельной IMX787 (основная), 12-мегапиксельной IMX386 (сверхширокоугольная) и 10,8-мегапиксельной S5K3J1 (телефото). Внутренняя камера использует 8-мегапиксельный датчик IMX355, тогда как внешняя камера на передней панели также использует датчик S5K3J1. Разработчик также нашел ссылки на другой планшет Pixel высокого класса под кодовым названием «T6Pro» или «tangorpro». Код предполагает, что он находится на ранних стадиях разработки, но не показывает каких-либо изменений по сравнению с обычной моделью, называемой «T6» или «тангор». Google проводит мероприятие 6 октября, чтобы представить Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Watch. Еще неизвестно, представит ли Google эти планшеты и складные устройства Pixel на этом мероприятии или, по крайней мере, даст нам представление об устройствах, а полное представление произойдет позже, когда новинки будут готовы.