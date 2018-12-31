Появилась первая информация о смартфонах Xiaomi Mi 9 и Mi MIX 4

2018-12-31, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi 9 и Mi MIX 4; [31]
Xiaomi Mi 9 и Mi MIX 4 будут первыми смартфонами компании, которые будут оснащены тройными камерами.

Кроме того, Mi MIX 4 будет иметь объектив с перископом для большего оптического увеличения, линза перископа позволяет увеличить зум, не занимая много места в корпусе. Согласно базовым спецификациям, Mi 9 и Mi MIX 4 будут оснащаться новейшим Qualcomm Snapdragon 855. Также упоминается что Mi MIX 4 может получить складной экран, но Xiaomi до сих пор не решила, стоит ли использовать такую ​​экспериментальную технологию или нет.

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