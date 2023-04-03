Появились цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 от MSI

Первые кастомные модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 от MSI были добавлены в список товаров американского интернет-магазина Connection с предварительными ценами от 820 долларов. Собственно, это очень плохие новости, так как хотя NVIDIA GeForce RTX 4070 будет выпущена 13 апреля по рекомендованной розничной цене в 599 долларов для Founders Edition, будут также доступны кастомные модели с премиальной ценой от компаний-партнёров NVIDIA, которые, видимо, стоят очень дорого. Если MSI подаёт свою модель за 820 долларов, то конкуренты вроде ASUS в топовых модельных рядах предоставят ценник на уровне 900 долларов, что почти вдвое дороже рекомендованной стоимости.

Более того, по сравнению с ценами на MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio, RTX 4070 Gaming X Trio предлагается по цене примерно на 50 долларов ниже, что, безусловно, очень странно, потому что разница в производительности этих видеокарт просто фантастическая. При этом стоит напомнить, что эти цены являются предварительными, так что в конечном итоге видеокарта может быть более доступной для потенциального покупателя, но может и не быть. Да и очень важна доступность, ведь NVIDIA GeForce RTX 4070 ориентирована на сегмент доступного флагманского уровня, поэтому она будет очень популярна, учитывая, что в настоящее время нет других видеокарт нового поколения из этой же категории. А если видеокарта будет популярной, то её быстро разберут по любой цене и тогда может повториться ситуация с дефицитом.
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