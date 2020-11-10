Появились фотографии референсной версии Radeon RX 6800 XT

За выходные в Интернете появились новые фотографии референсной карты Radeon RX 6800 XT, которая будет выполнена в черных тонах. Фотографии были размещены в Twitter и китайской социальной сети Weibo.

Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT на базе архитектуры AMD RDNA 2, оснащенная 72 мощными улучшенными вычислительными блоками, абсолютно новой кэш-памятью AMD Infinity Cache объемом 128 МБ и выделенной памятью GDDR6 объемом до 16 ГБ, разработана для обеспечения сверхвысокой частоты кадров и игрового процесса с разрешением 4K на серьезном уровне. Базовая частота 2015 МГц (2250 МГц в Boost-режиме), а потребляемая мощность составит 300 Вт. Цена - 649 долларов.

Первое тестирование показывает, что графический процессор более мощный, чем GeForce RTX 3080 в Battlefield 5, Borderlands 3, Forza Horizon 4 и других — как с разрешением 4K, так и с разрешением 1440p.