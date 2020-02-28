Появились фотография бюджетного смартфона Samsung Galaxy A11

2020-02-28, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy A11; [60]
Компания Samsung собирается выпустить ещё одну бюджетную версию новинку.

Судя по слухам новинка получит название Samsung Galaxy A11. Также на просторах интернета появились первые фотографий нового бюджетного смартфона и некоторые характеристики.

Согласно слухам, смартфон получит тройную основную камеру. Где главный модуль будет на 13 Мп. Диагональ экрана будет 6.4 дюйма, фронтальная камера на 8 Мп. Также смартфон получит аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч, поддержку 4G LTE сетей, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, порт USB Type-C и 128 ГБ ПЗУ. На каком процессоре будет работать смартфон, информации пока нет. Также не известно, когда компания Samsung представит эту новинку.

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