Появились фотография бюджетного смартфона Samsung Galaxy A11

Компания Samsung собирается выпустить ещё одну бюджетную версию новинку.

Судя по слухам новинка получит название Samsung Galaxy A11. Также на просторах интернета появились первые фотографий нового бюджетного смартфона и некоторые характеристики.

Согласно слухам, смартфон получит тройную основную камеру. Где главный модуль будет на 13 Мп. Диагональ экрана будет 6.4 дюйма, фронтальная камера на 8 Мп. Также смартфон получит аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч, поддержку 4G LTE сетей, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, порт USB Type-C и 128 ГБ ПЗУ. На каком процессоре будет работать смартфон, информации пока нет. Также не известно, когда компания Samsung представит эту новинку.