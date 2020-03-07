Появились качественные изображения флагмана Motorola Edge+

2020-03-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Motorola Edge+; [85]
В сети опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Motorola Edge+.

Судя по изображению, смартфон получит 6.8 дюймовый дисплей с закругленными краями и круглое отверстие для фронтальной камеры. На задней части корпуса разместят основную камеру с тремя модулями с LED-вспышкой.

По слухам, смартфон получит OLED дисплей с разрешением экрана 2340х1080 пикселей и частоту обновления изображения 90 герц. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также заявлена поддержка сети пятого поколения 5G.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Работать будет смартфон на чистой операционной системе Android 10.


Комментарии и отзывы Motorola Edge+
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