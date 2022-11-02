Появились коннекторы для RTX 4090 от сторонних брендов

Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что у многих моделей RTX 4090 плавится коннектор питания, потому что производитель решил сделать вместо трёх коннектором по 8 пин один коннектор на 16 пин. При этом качество коннектора от компании NVIDIA крайне посредственное, пользователь просто не может получить гарантию того, что порт не расплавится сегодня или завтра. И да, вы можете отправиться в сервис и вам перепаяют коннектор, но согласитесь, что это не очень приятно — играть и заглядывать в корпус на предмет дыма. И оказалось, что если под правильным углом подключить хороший коннектор, то проблему можно избежать — иногда просто пользователи криво вставляют коннектор и он не справляется с подачей электричества такого объёма по одной линии.

Соответственно, сторонние компании уже начали выпускать свои кабели, которые имеют Г-образную форму на месте коннектора и позволяют не переживать о том, что кабель будет плохо вставлен или что из-за неправильного изгиба кабелей возникнут трудности. Это крайне важно, но теперь, когда сторонние производители тоже выпускают свои решения, никто всё равно не гарантирует вам, что порт не расплавится. Ситуация крайне печальная, так как видеокарта стоит огромных денег, при этом в любой момент она может выйти из строя, а сторонние решения стоят по 100 долларов за кабель, при этом тоже никакой гарантии не дают. Получается уж слишком дорогое удовольствие, которое ещё и находится в жутком дефиците в последнее время.