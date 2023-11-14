Появились новые фотографии NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti

Большинство утечек указывают на то, что это видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, то есть это игровое решение, а не модель для работы с графикой или искусственным интеллектом. Также есть предположения, что данная модель на самом деле является оригинальной RTX 4090, когда производитель не хотел вводить лимиты на энергопотребление, но потом, когда стало ясно, что такого монстра в компьютер просто не поместишь, компания внесла корректировки и уменьшила размеры радиатора. Теперь производитель хочет вернуться к первоначальной задумке и выпустить видеокарту нового поколения, но когда это будет — никто не знает. Нужно понимать, что такого рода модели явно будут нишевым продуктом с огромной ценой, так что ждать релиза стоит лишь тем, у кого есть пару лишних тысяч долларов в кармане.