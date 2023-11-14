Появились новые фотографии NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti

Прототип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti снова появился в сети — вероятно, компания работает над тем, чтобы это устройство отправилось в релиз в ближайшем будущем. Стоит напомнить, что ранее мы уже видели прототип NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, но тогда инсайдеры делали акцент на внушительных размеров радиатор, тогда как на этот раз модель показали с фронтальной стороны. Безусловно, производитель не будет менять фирменную систему охлаждения, потому что в конечном итоге такую модель явно будут покупать от компаний-партнёров с собственной системой охлаждения процессора. Также хотелось бы сделать акцент на том, что существует множество предположений относительно этого прототипа.

Большинство утечек указывают на то, что это видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, то есть это игровое решение, а не модель для работы с графикой или искусственным интеллектом. Также есть предположения, что данная модель на самом деле является оригинальной RTX 4090, когда производитель не хотел вводить лимиты на энергопотребление, но потом, когда стало ясно, что такого монстра в компьютер просто не поместишь, компания внесла корректировки и уменьшила размеры радиатора. Теперь производитель хочет вернуться к первоначальной задумке и выпустить видеокарту нового поколения, но когда это будет — никто не знает. Нужно понимать, что такого рода модели явно будут нишевым продуктом с огромной ценой, так что ждать релиза стоит лишь тем, у кого есть пару лишних тысяч долларов в кармане.
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