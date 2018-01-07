Появились новые материнские платы для Ryzen X470 и Intel Z390 от ASRock

ASRock - выпускает новые материнские платы следующего поколения для Ryzen 2000 / Ryzen 2, как ожидается, материнские платы ASRock, получат чипсет AMD X470, а для Intel новые для низкопроизводительных процессоров H310, основные B350 и high-end Z390.Этот список был замечен в Videocardz, который в прошлом был точным с информацией ASRock, ASRock будет работать над этими тремя новыми материнскими платами на чипсете AMD 400:ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4ASRock Fatal1ty X470 Professional GamingASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX / ACASRock также будет работать над моделями Killer / Taichi и Pro. Чипсет AMD X470 заменит существующую серию X370, после чего появились слухи о процессорах Ryzen Refresh 2000 серии AMD. Кажется, ASRock будет придерживаться той же схемы именования, что и в линейке X370.Ожидается, что Intel на рынке выпустит чипсеты B360 и H310 в Q1, и платы серии Z390 для 8-ядерного Coffee Lake.