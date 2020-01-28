Появились официальные рендеры смартфона Moto G8

В социальных сетях опубликовали официальные рендеры бюджетного смартфона Moto G8.

Смартфон Moto G8 получит 6.39 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре 2/3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. А за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт. Также смартфону приписывают NFC модуль для бесконтактных платежей.

Основная камера смартфона будет на 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а вот фронтальная камера будет на 8 Мп. На задней части также расположился сканер отпечатков пальцев. Новинка получит две расцветки корпуса: белую и синюю.