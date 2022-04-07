Появились первые фотографии печатной платы GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OCLab Edition

RTX 3090 Ti HOF OCLab Edition придерживается давней традиции графических карт GALAX HOF с белыми печатными платами, с множеством функций, важных для оверклокеров, таких как консолидированные точки измерения напряжения, упрощенная компоновка компонентов для изменения напряжения, антиконденсационная обработка поверхности на печатной плате, двойной BIOS и многое другое.
Карта имеет 28-фазный VRM, 24 фазы для графического процессора и 4 фазы для памяти. В частности, видеокарта OCLab Edition поставляется с водоблоком полного покрытия от Bitspower. В качестве основного материала блока используется никелированная медь, а верхняя часть из прозрачного акрила усеяна адресуемыми RGB-светодиодами. Существует также вариант этой карты с воздушным охлаждением , но в нем отсутствует настройка OCLab.