Появились первые фотографии печатной платы GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OCLab Edition

Появились первые изображения печатной платы GALAX GeForce RTX 3090 Ti Hall of Fame (HOF) OCLab Edition. Это первая серийная видеокарта с двумя 16-контактными разъемами питания ATX 3.0, каждый из которых обеспечивает мощность 600 Вт. Сообщается, что предел мощности карты «из коробки» достигает 516 Вт, решение использовать двойной 16-контактный разъем может быть связано с ограниченной доступностью блоков питания с 16-контактными разъемами.

RTX 3090 Ti HOF OCLab Edition придерживается давней традиции графических карт GALAX HOF с белыми печатными платами, с множеством функций, важных для оверклокеров, таких как консолидированные точки измерения напряжения, упрощенная компоновка компонентов для изменения напряжения, антиконденсационная обработка поверхности на печатной плате, двойной BIOS и многое другое.

Карта имеет 28-фазный VRM, 24 фазы для графического процессора и 4 фазы для памяти. В частности, видеокарта OCLab Edition поставляется с водоблоком полного покрытия от Bitspower. В качестве основного материала блока используется никелированная медь, а верхняя часть из прозрачного акрила усеяна адресуемыми RGB-светодиодами. Существует также вариант этой карты с воздушным охлаждением , но в нем отсутствует настройка OCLab.