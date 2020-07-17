Появились первые изображения смартфона Razer Phone 3

Фотографии смартфона первоначально появились на китайском сайте онлайн-покупок Taobao. На данный момент сложно поверить в подлинность этих фотографий. Смартфон выглядит в стиле компании Razer. Модуль камеры отличается от предыдущих моделей. Мы видим три камеры, у предшественников было две камеры. Технические характеристики не известны. Верхняя рамка стала тоньше, но имеет динамик и две камеры с левой стороны. Кнопки сбоку расположены в привычном положении. Все особенности ведут к тому, что скоро будет анонсирован новый смартфон компании Razer.