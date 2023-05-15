Появились первые обзоры видеокарты RTX 4000 SFF

Вчера японское информационное издание Jisaku Hibi опубликовало свой собственный обзор новой видеокарты от NVIDIA, который показывает, что модель RTX 4000 SFF, предназначенная для компактных корпусов, работает на уровне производительности модели RTX 3060 Ti, но с энергопотреблением на 65% ниже. Стоит отметить, что видеокарта RTX 4000 SFF оснащается кристаллом AD104, который также используется в GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti. Однако кристалл RTX 4000 SFF имеет только 48 полностью активных мультипроцессоров из 60 возможных. Также данный графический процессор получил 6144 ядра CUDA, что на 4,5% больше, чем у GeForce RTX 4070, но на 20% меньше, чем у GeForce RTX 4070 Ti.

Кроме того, нужно понимать, что RTX 4000 SFF является рабочей графической картой, которая нужна в компактных компьютера. Производитель изначально не ставил перед собой задачу выпустить мощную видеокарту — здесь больше идея компактности и низкого потребления энергии. Например, данная модель работает с базовой тактовой частотой 1,290 МГц и может повышать данный параметр до 1,565 МГц, но, с другой стороны, при пиковых нагрузках её энергопотребление составляет всего 70 Вт. Для сравнения — настольные решения могут потреблять до 450 Вт. И при этом у видеокарты целых 20 ГБ встроенной видеопамяти, чего должно быть достаточно для того, чтобы пользователь мог получить действительно высокую производительность в определённых сценариях. Цена пока что не называется, но этот вопрос стоит изучить.
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