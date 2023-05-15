Появились первые обзоры видеокарты RTX 4000 SFF

Кроме того, нужно понимать, что RTX 4000 SFF является рабочей графической картой, которая нужна в компактных компьютера. Производитель изначально не ставил перед собой задачу выпустить мощную видеокарту — здесь больше идея компактности и низкого потребления энергии. Например, данная модель работает с базовой тактовой частотой 1,290 МГц и может повышать данный параметр до 1,565 МГц, но, с другой стороны, при пиковых нагрузках её энергопотребление составляет всего 70 Вт. Для сравнения — настольные решения могут потреблять до 450 Вт. И при этом у видеокарты целых 20 ГБ встроенной видеопамяти, чего должно быть достаточно для того, чтобы пользователь мог получить действительно высокую производительность в определённых сценариях. Цена пока что не называется, но этот вопрос стоит изучить.