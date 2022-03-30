Появились первые рендеры прочного смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro 2

Линейка защищенных смартфонов Samsung Xcover, появится ​​в этом году, так как Galaxy Xcover Pro 2 уже был замечен в списке грядущих смартфонов.

Сегодня были обнаружены рендеры грядущего смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro 2. Источник рендеров утверждает, что телефон будет иметь 6,56-дюймовый экран, дизайн дисплея Infinity-V, боковой датчик отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников.

Заявленные размеры Galaxy Xcover Pro 2 составляют 169,5 х 81,1 х 10,1 мм. Это будет первый Xcover с поддержкой 5G, поскольку тест показал, что у руля стоит процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Смартфон будет работать под управлением Android 12 с первого дня.

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold обновили до Android 12…
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold обновили до Android 12Компания Samsung начала распространение стабильной версии операционной системы Android 12 с фирменной про…
Складной смартфон Huawei P50 Pocket появился в российской пр…
Складной смартфон Huawei P50 Pocket появился в российской прКомпания Huawei дала старт российским продажам складного смартфона Huawei P50 Pocket, который доступен в …
Samsung выпустил анимационный фильм для своего рингтона 2022…
Samsung выпустил анимационный фильм для своего рингтона 2022Каждый год Samsung меняет звучание своей мелодии «За горизонтом», сохраняя основную мелодию, но просит ра…
Глобальная версия Redmi Note 11S оценена в в 250 долларов…
Глобальная версия Redmi Note 11S оценена в в 250 долларовКомпания Xiaomi анонсировала международную версию смартфона Redmi Note 11S, которая работает под управлен…
Смартфон Redmi Note 11 оценен в 22 тысячи рублей…
Смартфон Redmi Note 11 оценен в 22 тысячи рублейКомпания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Redmi Note 11, глобальная версия ко…
Смартфон Poco F4 получит SoC Snapdragon 870…
Смартфон Poco F4 получит SoC Snapdragon 870Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Poco F4, который еще не был предст…
На TENAA появилась новая модель Redmi с 50-мегапиксельной ка…
На TENAA появилась новая модель Redmi с 50-мегапиксельной каНа сайте TENAA появилась новая модель Redmi (номер модели 22041219C), судя по внешнему виду, это одно из …
Xiaomi выпустит 5G-версию Redmi Note 11S…
Xiaomi выпустит 5G-версию Redmi Note 11SXiaomi готовит к выпуску нового члена семьи Redmi Note 11S 5G. Информация поступила из Xiaomiui, поскольк…
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor