Появились первые рендеры прочного смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro 2

Линейка защищенных смартфонов Samsung Xcover, появится ​​в этом году, так как Galaxy Xcover Pro 2 уже был замечен в списке грядущих смартфонов.

Сегодня были обнаружены рендеры грядущего смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro 2. Источник рендеров утверждает, что телефон будет иметь 6,56-дюймовый экран, дизайн дисплея Infinity-V, боковой датчик отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников.

Заявленные размеры Galaxy Xcover Pro 2 составляют 169,5 х 81,1 х 10,1 мм. Это будет первый Xcover с поддержкой 5G, поскольку тест показал, что у руля стоит процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Смартфон будет работать под управлением Android 12 с первого дня.