Появились результаты тестирования Radeon RX 6800 XT

Недавно AMD уже публиковала результаты тестирования только одного режима и это производительность трассировка лучей, в котором показатели новой RX 6800 XT приближаются к GeForce RTX 3070. Однако появились более охватывающее тестирование новой видеокарты от красных.

В твиттере появился пост с результатами тестирования Radeon RX 6800 в Shadow of the Tomb Raider с встроенной опцией трассировки лучей. Ему удается достичь 46 FPS и 80 FPS в 4K и WQHD с включенной трассировкой лучей. Это примерно показатель быстродействия, как у RTX 3070 с трассировкой лучей, однако с включенным DLSS.

Тот же пользователь также опубликовал результат в Time Spy. RX 6800 набрала 12704 балла в конфигурации с Ryzen 5 3500X. Более важным результатом является оценка производительности графики - 16 775 баллов, а это недалеко от показателей RX 3080/3090.