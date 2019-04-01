Появились снимки нового Oppo Reno

Вице-президент компании Oppo Брайан Шен на протяжении нескольких недель дразнил, что новый Oppo Reno получит камеру с 10 - кратным увеличительным зумом. Однако сегодня официальные версии телефона были размещены на китайском сайте JD.com, где показано, что тройного модуля камеры не существует. На передней части смартфона можно увидеть лишь двойную камеру, а также некоторые цвета и дизайн новинки.

Ожидается, что Oppo Reno появится в розовом, зеленом, фиолетовом и в черном цвете. На задней части новинки будет двойная камера, одна из которых получит 48 Мп, а другая датчик глубины.

На лицевой стороне панель по бокам имеет изогнутые края, 2,5-дюймовый AMOLED - экран со сканером отпечатков пальцев внизу. Камера для селфи будет подниматься сверху самым необычным образом, поэтому отсутствуют выемки.