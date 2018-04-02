Появились снимки платы MSI X470 Gaming Pro Carbon AC

ОMSI выпустит X470 Gaming Pro Carbon, вероятно, версию AC с AC Wi-Fi, а также обычную модель, в которой отсутствует WIFI, чтобы немного снизить цену. Как вы можете видеть из данных портала videocardz, это материнская плата ATX с темным оформлением и RGB-подсветкой, безусловно, приятным эстетическим обновлением от версии X370. На фотографиях представлены четыре слота памяти ddr4, три PCIe x16 (два из которых усилены металлом), два PCIe x1, восемь разъемов SATA и два слота m.2. Основной слот m.2 длиннее (10 см) и имеет радиатор.