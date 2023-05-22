Появились сравнения NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с AMD Radeon RX 7600

Информационное издание VideoCardz собрало результаты тестов из предварительных обзоров крупных зарубежных обзорщиков по видеокартам RTX 4060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 7600, чтобы примерно сравнить возможности этих моделей. Правда, сразу стоит отметить, что журналисты при написании своих обзоров использовали драйверы GeForce, которые пока что не готовы к новой видеокарте и реальная производительность может быть лучше. Кроме того, издание не указало, были ли использованы референсные модели видеокарт или модели от компаний-партнёров, которые вполне могут работать с фабричным разгоном. Но в любом случае результаты показали, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti явно превосходит Radeon RX 7600 — разница на самом деле разительная и игнорировать это невозможно.

Графический процессор AD104 от компании NVIDIA показал производительность на 25% выше в Time Spy, на 24% выше в Time Spy Extreme и на 63% выше в Speed Way по сравнению с конкурентом Navi 33 от AMD. Более того, нужно понимать, что видеокарта Radeon RX 7600 оказалась медленнее даже предыдущего поколения видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Правда, стоит сказать, что Radeon RX 7600 превзошла видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060, что в определенном смысле можно считать весомым преимуществом. Правда, учитывая, что у видеокарт компании NVIDIA есть ещё и технология DLSS 3, которая существенно увеличивает частоту кадров, можно смело предположить, что шансов у видеокарты AMD просто нет — и дело не только в цене.