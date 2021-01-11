Появилось первое изображение материнской платы Gigabyte Z590 AORUS Xtreme

Близится анонс новой платформы Intel Z590 и в сети стали появляться первые изображения материнских плат чипсета Z590. Компания Gigabyte показала дизайн платы Z590 AORUS Xtreme.

Материнская плата будет поддерживать процессоры 11-го поколения Rocket Lake. Gigabyte Z590 AORUS Xtreme будет построена с использованием только качественных компонентов. Ожидается, что модель будет оснащена 21-фазной системой питания. Мы видим три слота PCI-Express x16, три слота для M.2 NVMe накопителей. Gigabyte Z590 AORUS Xtreme предлагает широкий набор функций, среди которых Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 и функции для разгона процессора и памяти.

Gigabyte анонсирует материнские платы нового чипсета в ближайшее время.