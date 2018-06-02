Показаны характеристики Atari VCS...

Atari VCS теперь доступен для предзаказа в Indigogo, и он будет поставляться с предварительно загруженными более чем 100 классическими играми Atari. Он также будет иметь возможности введения трансляции и ОС Linux, которые вы можете настроить так, как вам будет удобно. Система будет иметь 4 ГБ DDR4 с 32 ГБ eMMC для хранения. Процессор - Bristol Ridge A10 с графическим процессором Radeon R7. Он имеет порт hdmi 2.0 с поддержкой hdcp 2.2, четыре порта USB 3.0 и гигабитный Ethernet. Беспроводные соединения через Bluetooth 5.0 и WiFi на частотах 2,4 или 5 ГГц. Теперь можно сделать предварительный заказ Atari VCS, версия без контролеров будет стоить 199$, а проный комплект 339$.