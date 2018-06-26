Покупаем девайсы Xiaomi со вкусной ценой

Xiaomi Mi Band 3

Довольно часто крупные интернет-магазины устраивают акции, во время которых можно что-то купить за адекватные деньги. Сейчас именно такая акция и проходит, так что постарайтесь не упустить свой шанс купить что-то интересное за привлекательную цену.

Xiaomi Yeelight JIAOYUE

Третье поколение браслетов Xiaomi оказалось очень удачным — удобный ремешок, большой дисплей и наличие всех необходимых вам датчиков позволяют с удовольствием заниматься спортом или просто носить устройство на руке и следить за своим ритмом жизни. Здесь даже есть сенсорный дисплей, позволяющий с большим удобством работать с продуктом. Шикарная покупка.

Xiaomi Redmi S2

В последнее время умные лампы набирают большую популярность — это удобно, просто и стоит вполне адекватных денег. Например, есть шикарная лампа Xiaomi Yeelight JIAOYUE, которая выглядит стильно и интересно, у нее отличные показатели светового потока и выглядит устройство на потолке очень даже привлекательно. Думаю, этот девайс точно украсит вашу гостиную.

Xiaomi Huami AMAZFIT

В последнее время все сходятся на мысли, что у Xiaomi получаются просто шикарные мобильные телефоны. Они стоят адекватных денег, у них привлекательный дизайн и довольно высокая производительность, что является основным для многих пользователей. На сегодняшний день можно смело говорить, что за свои деньги Xiaomi Redmi S2 является самым оптимальным вариантом, который можно смело советовать большинству геймеров или обычных пользователей.

Xiaomi Mi Robot Vacuum

Многие считают, что китайская компания Xiaomi выпускает исключительно браслеты Mi Band, хотя на самом деле ситуация совсем иная. Компания активно продает еще и аналог умных часов под названием Xiaomi Huami AMAZFIT. Это неплохой вариант для спортсменов или аматоров, которые хотят заниматься бегом или в спортивном зале и не переживать о сбитом дыхании или чем-то в таком духе. Да и корпус смотрится вполне привлекательно, как мне кажется.

Мы уже не раз говорили про умные роботы-пылесосы. Это очень крутая штука для тех, кто живет в небольшой квартире, но не хочет постоянно бегать с пылесосом. Вы просто покупаете такую штуку, ставите дома и программируете робота пылесосить в отведенное время. Потом, пока вы на работе, Xiaomi Mi Robot Vacuum сделает всю грязную работу за вас. Это именно те технологии будущего, про которые все постоянно говорят.