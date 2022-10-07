Покупатели Xiaomi 12T получат право на бесплатную замену экрана

Стали известны бонусы, которые получат покупатели представленных недавно флагманов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Итак, пользователи могут рассчитывать на одну бесплатную замену дисплея в течение полугода после покупки устройства, а также ремонт по негарантийному случаю в течение года. Ранее стало известно, что смартфоны получат три обновления ОС – вплоть до Android 15.

Напомним, что старшая модель оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп селфи-камерой, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1,6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), адаптивной частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и стереодинамиками Harman Kardon. Xiaomi 12T отличается процессором MediaTek Dimensity 8100 Ultra и 108-Мп основной камерой.