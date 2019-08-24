Полицейским из Чикаго выдадут смартфоны Samsung Galaxy

Использование телефонов Samsung и док-станции DeX в автомобиле позволит отказаться от громоздких компьютеров и призвано помочь офицерам полиции Чикаго в повседневной работе.

Гаджеты от корейской компании будут выполнять различные задачи, которые требуются полицейскому во время работы. Это и прием вызовов от диспетчера, и проверка документов и машин, и даже написание рапортов. Более того, офицеры смогут просматривать и управлять уличными камерами. Одним из преимуществ использования смартфонов является единая экосистема приложений, что также может пригодиться для фотографий, записи аудио или заметок.

«Полицейская DeX» будет включать в себя доступ к системе “ShotSpotter”, которая определяет стрельбу и где она произошла. Также планируется введение голосовых заметок в рапорты. В департаменте полиции уверены, что это сократит бумажную работу.

Чикагский район номер 11 планирует оснастить все экипажи смартфонами и док-станциями к концу года. Тем не менее в управлении заявляют, что почти половине офицеров уже выдали телефоны Samsung.