Раскрыт полный перечень характеристик недорогого смартфона Google Pixel 4a. Видеоролик

2020-03-10, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Google Pixel 4a; [34]
Вчера в сети появились живые фотографии бюджетного смартфона Google Pixel 4a. Сегодня же инсайдеры раздобыли данные об оснащении новинки. Стало известно, что аппарат характеризуется 5,81-дюймовым Full HD+ экраном (2340:1080 пикселей) с частотой обновления 60 Гц, врезанной в дисплей селфи-камерой на 8 Мп, одинарной основной камерой на 12 Мп, дактилоскопом на задней крышке, однокристальной системой Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти, 64 встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч, 3,5-мм разъемом, а также OC Android 10. Также, некоторые источники поделились видеороликом, где обозревается новинка.


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