Полностью рассекречен смартфон Find X2 Lite

Сегодня в сети были опубликованы пресс-рендеры, а также перечень характеристик смартфона Oppo Find X2 Lite. По свежим данным, новинку оснастят 6,4-дюймовым AMOLED экраном (2340:1080 пикселей со врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, однокристальной системой Snapdragon 765G, основной квадрокамерой на 48, 8 2 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулем бесконтактных платежей NFC, 3,5-мм разъёмом,Wi-Fi 6 и операционной системой Android 10 с Color OS 7. Вес новинки будет составлять 180 г, а толщина 8 мм. На европейском рынке гаджет обойдётся в 500 евро.