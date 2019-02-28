Полутвердые литий-ионные аккумуляторы с плотностью энергии 250 Вт/ч для автомобилей

Гонка за создание более дешевых и долговечных аккумуляторов стала еще интереснее. Компания 24M, финансируемая Министерством энергетики США, объявила, что поставляет полутвердые литий-ионные аккумуляторы с плотностью энергии 250 Вт/ч на килограмм.

Это примерно соответствует ячейке Теслы 2170, используемой в модели 3, которая считается самой эффективной ячейкой в ​​мире. Компания считает, что это могло бы быть еще лучше, делая электромобили более продолжительными, легкими и дешевыми. Обычные литий-ионные аккумуляторы имеют электроды, расположенные в несколько слоев, называемых «рулон желе». Используя различные материалы, 24M может создавать более толстые электроды и устранять большую часть сложности производства. Это также сокращает потребность в материалах-наполнителях, таких как пластик, медь и алюминий, что снижает затраты. Электроды также могут накапливать больше энергии, делая всю батарею более эффективной. 24M финансируется Министерством энергетики США на сумму 7 миллионов долларов США с целью разработки элементов с плотностью 350 Вт/кг к концу 2019 года. Он также снабдил промышленного партнера батареями, которые достигли плотности энергии 280 Вт-ч/кг и до 350 Вт-ч/кг в лаборатории.