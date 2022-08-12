Пользователь купил видеокарту GeForce GTX 2080

Реддитору на просторах интернета удалось получить очень редкую видеокарту GeForce GTX 2080, которая, похоже, является прототипом грядущей модели. Редкость связана с тем, что карта помечена как продукт серии «GeForce GTX», тогда как официальная розничная версия использует брендинг «RTX», и это заставляет нас задаться вопросом, было ли решение NVIDIA использовать брендинг RTX изменением в последнюю минуту или было ли это сделано из соображений конфиденциальности. Эта карта, купленная на торговой площадке eBay, имеет маркировку «699-1G180-0000-300 D1» с кодом SKU «1G180», соответствующим графической карте RTX 2080 FE (Founders Edition). Обратите внимание, что сама карта также является вариантом Founders Edition.

Что делает этот образец действительно интересным, так это тот факт, что он использует торговую марку «GeForce GTX», которая, как мы все знаем, была исключена из линейки видеокарт премиум-класса NVIDIA, поддерживающих возможности RT или трассировки лучей. Схема именования GeForce GTX и GeForce GT по-прежнему используется в картах начального уровня, но остальная часть линейки отныне будет называться «RTX». GeForce RTX 2080 была одной из первых видеокарт, поддерживающих возможности трассировки лучей, и NVIDIA назвала ее новым обозначением «RTX». Интересно, сколько бы стоила видеокарта в том случае, если бы она поставлялась без трассировки лучей и была бы она настолько привлекательной для аудитории в этом случае.