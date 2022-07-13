Пользователь по ошибке купил Google Pixel 7 Pro

Во время мероприятия I/O 2022 Google решил пойти дальше и показать нам несколько промо-изображений грядущей серии Pixel 7. Однако с тех пор технический гигант хранил молчание об устройстве, но этого нельзя сказать о производителях, которые в прошлом несколько раз решали слить информацию о Pixel 7 Pro. Основываясь на истории, которой поделился пользователь Twitter, его друг купил немного подержанный Pixel 6 Pro на Facebook Market Place, это произошло два месяца назад, и удивительно то, что вместо того, чтобы отправить Pixel 6 Pro, продавец отправил невыпущенный Pixel 7 Pro вместо этого смартфона. И хотя сначала у пользователей возникали сомнения, теперь можно с уверенностью сказать, что рассматриваемый телефон — это Pixel 7 Pro, в прошлом мы видели многочисленные утечки, которые могут подтвердить это.

А кодовое название в настройках устройства указывает на то, что это инженерный образец, который, скорее всего, предоставили для тестирования зарубежным журналистам. К сожалению, удовольствие было недолгим, так как Google удалось удаленно стереть устройство, и теперь оно застряло в загрузчике. Пользователь даже написал на XDA в поисках решений, но на данный момент этот Pixel 7 Pro так же полезен, как пресс-папье, и мы не уверены, получит ли покупатель за это возмещение. Для тех, кто интересуется, серия Pixel 7 будет официально выпущена в конце этого года, но производитель пока что не готов назвать цены или что-либо про регионы, где этот смартфон будет официально продаваться.
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