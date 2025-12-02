Пользователь рассказал об ужасном опыте использования ноутбука на Snapdragon X Plus

Snapdragon X Plus впервые появился в 2024 году как более доступная версия Snapdragon X Elite, став основой для множества Windows-ноутбуков, которые обещали достойную производительность и выдающееся время автономной работы без серьёзных затрат. Но впечатляющие спецификации на бумаге — это одно, а реально работающая система — совсем другое. Реальный пользователь такого Windows-ноутбука утверждает, что весь год эксплуатации превратился для него в сплошной кошмар — устройство оказалось переполнено ошибками, а поддержка программного обеспечения, которая могла бы хоть немного улучшить ситуацию, фактически отсутствует.

Пользователь Reddit с ником Fresh_Ingenuity_4520 поделился разочарованием от использования ASUS Vivobook S15 с процессором Snapdragon X Plus — он учится в колледже и рассчитывал на ноутбук, который будет работать без лишних проблем, но, по его словам, Qualcomm словно забыла о таких мелочах. У пользователя постоянно появлялись конфликты драйверов, плюс ASUS не выпускала никаких обновлений с июня 2025 года. Это показывает, что виновата не только Qualcomm — партнёры компании тоже бросают свои устройства через несколько месяцев после выхода. Да и общая производительность ноутбука оказалась слишком уж низкой — работать на такой машине проблематично даже с самыми базовыми задачами, не говоря уже о чём-то более тяжёлом. И, что самое забавное, в комментариях пользователи рассказали массу похожих историй о ноутбуках на том же чипе.