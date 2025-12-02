Пользователь рассказал об ужасном опыте использования ноутбука на Snapdragon X Plus

Snapdragon X Plus впервые появился в 2024 году как более доступная версия Snapdragon X Elite, став основой для множества Windows-ноутбуков, которые обещали достойную производительность и выдающееся время автономной работы без серьёзных затрат. Но впечатляющие спецификации на бумаге — это одно, а реально работающая система — совсем другое. Реальный пользователь такого Windows-ноутбука утверждает, что весь год эксплуатации превратился для него в сплошной кошмар — устройство оказалось переполнено ошибками, а поддержка программного обеспечения, которая могла бы хоть немного улучшить ситуацию, фактически отсутствует.

Пользователь Reddit с ником Fresh_Ingenuity_4520 поделился разочарованием от использования ASUS Vivobook S15 с процессором Snapdragon X Plus — он учится в колледже и рассчитывал на ноутбук, который будет работать без лишних проблем, но, по его словам, Qualcomm словно забыла о таких мелочах. У пользователя постоянно появлялись конфликты драйверов, плюс ASUS не выпускала никаких обновлений с июня 2025 года. Это показывает, что виновата не только Qualcomm — партнёры компании тоже бросают свои устройства через несколько месяцев после выхода. Да и общая производительность ноутбука оказалась слишком уж низкой — работать на такой машине проблематично даже с самыми базовыми задачами, не говоря уже о чём-то более тяжёлом. И, что самое забавное, в комментариях пользователи рассказали массу похожих историй о ноутбуках на том же чипе.
Alan Wake 2 запустили на MacBook Pro…
Alan Wake 2 вышла чуть больше двух лет назад, но до сих пор остаётся лучшей демонстрацией возможностей Re…
Как выбрать ноутбук Thunderobot: критерии, советы, чек‑лист…
Если вы присматриваете ноу…
Logitech выпустила стилус для Apple Vision Pro…
Компания Logitech выпустила цифровой стилус для гарнитуры Apple Vision Pro, который упрощает процесс пись…
Ноутбук GeekBook X14 Pro получил 120-Гц OLED-экран …
Компания Geekom официально представила ноутбук GeekBook X14 Pro, который уже был предварительно показан р…
MacBook Air M4: переосмысление мобильности и мощности…
Apple продолжает двигать границы возможного в мире мобильных технологий, представляя новый MacBook Air…
Valve готовит к релизу новую гарнитуру виртуальной реальност…
Китайская аналитическая группа XR Research Institute заявила, что следующая гарнитура виртуальной реально…
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 получил Ryzen 9 9955HX3D…
Компания Lenovo объявила о выпуске геймерского ноутбука Legion Pro 7 16AFR10H, который основан на чипах A…
SanDisk выпустила ультракомпактный внешний SSD…
Компания SanDisk представила, по её словам, самый маленький в мире флеш-накопитель USB Type-C объёмом 1 т…
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor