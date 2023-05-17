Пользователь существенно прокачал AMD RX 7900 XTX

В тесте 3DMark Time Spy Extreme видеокарта набрала 18 335 баллов, что превышает результаты некоторых карт RTX 4090. Это говорит о том, что AMD RX 7900 XTX может подняться на уровень производительности и конкурировать с флагманской видеокартой NVIDIA RTX 4090, но за счёт просто безумного потребления энергии. И, конечно, тест 3DMark не всегда является отражением реальной игровой производительности. С другой стороны, нужно понимать, что если бы компания выпустила на рынок видеокарту, которая потребляет 700 Вт энергии, то никто бы не осмелился её даже банально купить — это слишком много. Да и блок питания в данном случае нужен очень производительный, ведь в противном случае пользователь не сможет работать на пределе возможностей и компьютер просто выключится. Но результаты интересные, конечно.