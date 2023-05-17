Пользователь существенно прокачал AMD RX 7900 XTX

Пользователь форума Reddit под ником Jedi95 модифицировал одну из флагманских видеокарт RX 7900 XTX, убрав штатное ограничение по мощности, чтобы узнать, насколько мощной видеокарта на самом деле может быть. Благодаря качественной системе водяного охлаждения и температуре охлаждающей жидкости около 10 градусов Цельсия, модифицированная RX 7900 XTX смогла достичь производительности RTX 4090 в 3DMark при очень высокой тактовой частоте в 3,33 ГГц. Единственный недостаток — для достижения такой производительности карта потребляла почти 700 Вт энергии. Производительность, достигнутая этой модифицированной 7900 XTX, выходит за рамки привычных моделей в линейке.

В тесте 3DMark Time Spy Extreme видеокарта набрала 18 335 баллов, что превышает результаты некоторых карт RTX 4090. Это говорит о том, что AMD RX 7900 XTX может подняться на уровень производительности и конкурировать с флагманской видеокартой NVIDIA RTX 4090, но за счёт просто безумного потребления энергии. И, конечно, тест 3DMark не всегда является отражением реальной игровой производительности. С другой стороны, нужно понимать, что если бы компания выпустила на рынок видеокарту, которая потребляет 700 Вт энергии, то никто бы не осмелился её даже банально купить — это слишком много. Да и блок питания в данном случае нужен очень производительный, ведь в противном случае пользователь не сможет работать на пределе возможностей и компьютер просто выключится. Но результаты интересные, конечно.