Пользователи Android-устройств начали получать обновлённый магазин приложений Play Store

Компания Google недавно анонсировала обновлённый магазин Play Store в стиле Material Theme. Сейчас появилась информация, что его уже получают пользователи Android-устройств.

Об этом сообщило американское издание Android Police. Прежде всего обновление привнесло полностью белый интерфейс, как у большинства приложений Google (теперь ждём Dark Mode). Кроме этого, в новой версии Play Store перенесли панель с разделами в нижнюю часть и добавили фирменный шрифт Google Sans. Вверху остались только подразделы и рекомендации с чартами.

Если вы ещё не получили обновление, то новую версию можно установить вручную. Для этого скачайте apk-файл Play Store 15.1.24 на сайте APK Mirror. После этого очистите кэш приложения и принудительно остановите работу программы.