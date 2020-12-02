Пользователи iPhone 12 жалуются о потере связи с сигналами 5G и 4G

В сообщениях, исходящих от онлайн-сообществ поддержки Apple, многие владельцы iPhone 12 серии цитировали, что новые модели iPhone могут испытывать трудности с подключением к сетям 4G и 5G. По состоянию на начало этой недели Apple еще не решила проблему.

Модели iPhone 12 теряют все полосы сигнала, а на дисплее отображается сообщение "Ваш iPhone не активирован". Эта проблема возникает как в сетях 4G LTE, так и в сетях 5G, и включение, а затем выключение режима полета обычно восстанавливает соединение. А большинство пользователям пришлось перезагрузить свой телефоны или удалить и заменить SIM-карту, чтобы телефон синхронизировался с сетью своего оператора.

Пользователи четырех моделей iPhone 12 испытали несколько проблем с телефоном. В ноябре было обнаружено, что дисплей на некоторых устройствах светился зеленым и серым.
Комментарии и отзывы iPhone 12
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