Пользователям Oculus скоро понадобится учетная запись Facebook

Всем пользователям Oculus скоро понадобится учетная запись Facebook для полной функциональности устройства.

Начиная с октября 2020 года новым пользователям, впервые использующим устройство Oculus, необходимо будет войти в систему с учетной записью Facebook. Если вы уже являетесь пользователем и всегда использовали отдельную учетную запись Oculus, у вас будет возможность войти в систему с помощью Facebook и объединить свои учетные записи Oculus и Facebook.

Хотя пользователи могут отказаться от объединения своих учетных записей, со временем будет появляться все больше и больше предупреждений. Также с 1 января 2023 года Oculus прекращает поддержку своих учетных записей, далее пользователи не смогут использовать полную функциональность устройства: например некоторые игры и приложения могут перестать работать.

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