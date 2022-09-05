Пользователю удалось купить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER

GeForce RTX 3090 Ti от NVIDIA — интересная видеокарта, учитывая тот факт, что это флагман линейки, но в ее предыстории есть нечто необычное. Утечка на форумах NGA.178 показывает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER, которая имеет тот же дизайн и характеристики, что и флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Единственным существенным отличием является брендинг, который, как мы знаем, использовался только для линейки серии RTX 20 «SUPER». Пользователь заявляет, что, хотя карта представляет собой того же гиганта Founders Edition с тремя слотами, что и серия RTX 3090, дизайн немного отличается за счет металлического каркаса со слегка черной цветовой схемой, а также у нее другой вентилятор по сравнению с RTX 3090. GPU-z сообщает о карте как о RTX 3090 Ti с теми же характеристиками: 10752 ядра CUDA, ускорение 1860 МГц, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, работающей на 384-битной шине со скоростью 21 Гбит/сек, что в сумме дает пропускную способность 1008,4 ГБ/сек.

Карта также имеет ту же версию BIOS, что и RTX 3090 Ti Founders Edition, поэтому практически нет никакой разницы, кроме кулера и торговой марки варианта SUPER. Похоже, что это мог быть один из первых инженерных образцов, который пользователю удалось приобрести на китайском черном рынке, заполненном такими редкими аппаратными продуктами. Еще один подобный раритет — NVIDIA GeForce RTX 3080 20 ГБ, выпущенный в ограниченном количестве, как заметил пользователь. Интересно, почему от данного варианта видеокарты в итоге отказались.
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