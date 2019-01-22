Помощник от Garmin для игры в гольф

2019-01-22, Автор - Ganibal; Продукт - GPS Approach G80; [78]
Компания Garmin выпустила GPS Approach G80, для любителей гольфа.

Он включает в себя новые игровые режимы, в том числе возможность виртуального турнира, в которой вы будете сражаться с игроками на тренировочной площадке или дома. Также Approach G80 будет полезен тогда когда вы находитесь на поле для гольфа. Он добавляет возможность мониторинга который сможет отследить скорость мяча и клюшки, расчетное расстояние, темп качания и даже фактор удара. У вас даже будет своего рода компас, функция PinPointer, чтобы найти мяч при ударе клюшкой вслепую. Стоимость данного устройства составляет 500 долларов.

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