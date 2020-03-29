Популярные беспроводные мышки для гейминга. SteelSeries Rival 650 Black USB

SteelSeries Rival 650 Black USB

Если вы никогда не пользовались беспроводной игровой мышью, это упущение определенно стоит исправить. Беспроводная мышь дарит невероятную свободу и удобство. Мы составили рейтинг популярных игровых мышек для гейминга.

Беспроводная мышь SteelSeries Rival 650 Wireless отлично подойдет как для опытных киберспортсменов, так и для простых геймеров! Мышь оборудована технологией Quantum Wireless, благодаря которой ее частота опроса и составляет заветные 1 кГц.Это значит, что беспроводная мышка способна демонстрировать скоростные показатели, зачастую присущие только проводным устройствам. При этом, полностью исключаются какие-либо задержки и искажения. Мышка оснащена максимально точным сенсором и способна быстро подзаряжаться.

Мышка SteelSeries Rival 650 Black USB Wireless оснащена сразу двумя сенсорами! Главным в этом дуэте является TrueMove3, который может похвастаться филигранной точностью отслеживания каждого вашего движения, передаваемого на экран монитора. А вот второй датчик отвечает за регулировку дистанции отрыва от игрового коврика или рабочего стола вплоть до 0,5 мм.

Расстояние между датчиком и вашей игровой поверхностью - это очень важный показатель. Он обеспечивает еще больше скорости перемещений и точности в управлении! Второй, дополнительный сенсор Rival 650 Wireless, позволяет вам без труда регулировать этот параметр в пределах от 0,5 до 2 мм. Таким образом вы сможете без труда установить наиболее оптимальный показатель.

Боковые панели Rival 650 Wireless можно легко открепить. Именно они скрывают специальные пазы, в которых фиксируются дополнительные грузики. Их максимальное число достигает восьми: по четыре с каждой стороны. Это позволяет вам не только настроить вес, но и сместить центр тяжести в одном из направлений.

SteelSeries Rival 650 Wireless поддерживает управление при помощи центра управления SteelSeries Engine 3. С его помощью вы сможете легко отрегулировать параметры работы RGB-свечения, настроить специальную функцию GameSense и создать макросы.

Razer Lancehead Black USB

Эта игровая мышь идеально подходит для различных типов обхвата. В процессе разработки конструкции Rival 650 Wireless, инженеры уделили особое внимание каждой и поэтому, она способна обеспечить максимум комфорта в управлении.

Razer Lancehead Wireless — это современная беспроводная мышь, в арсенале которой найдется немало особенностей и положительных качеств.Razer Lancehead выполнена в симметричном корпусе. Выглядит аккуратно и сдержанно. Выдержана она в общей стилистике периферии этого производителя. Верхняя часть корпуса из темного пластика с матовым покрытием.

С двух сторон на боковых стенках есть резиновые вставки и углубления для надежного хвата. В этой же зоне находятся две дополнительные кнопки. Расположены они и на левой, и на правой стороне, позволяя полноценно эксплуатировать Razer Lancehead и левшам, и правшам.

Еще две дополнительные кнопки находятся позади колесика. Все они настраиваются с помощью программного обеспечения. Для большинства задач и игр этого будет вполне достаточно.

Разрешение до 16 000 DPI, скорость отслеживания 210 IPS и акселерация 50 г — ключевые технические показатели лазерного сенсора 5G, который является одной из последних разработок компании Razer. Перечисленные параметры — это твердый залог высокой скорости и нисколько не меньшей точности в процессе работы датчика, что вне всяких сомнений позволит вам управлять еще эффективнее и добиваться превосходных результатов в игре.

Еще одно преимущество Razer Lancehead — это полная поддержка сервиса Razer Synapse 3. В главном окне Razer Synapse 3 настраивается действие 10 кнопок, без основных это 9 кнопок под макросы и быстрые команды. Есть готовый набор часто используемых быстрых команд и подробный редактор макросов. Меняются зеркально действия основных кнопок под левшей и правшей.

Logitech G G900 Chaos Spectrum Black USB

Razer Lancehead относится к категории лучших из лучших. Перед нами беспроводная игровая мышка флагманского уровня, предлагающая пользователю удобный и эргономичный корпус, длительное время автономной работы, сенсор с высокой точностью и чувствительностью, RGB-подсветку, настраиваемые дополнительные кнопки, переключатели с высоким ресурсом службы, детальные настройки и встроенную память.

Logitech G900 Chaos Spectrum — игровая мышь с быстрым оптическим сенсором, симметричной формой под любую руку, съемными боковыми кнопками, возможностью работы в проводном и беспроводном режиме и легкой конструкцией.Большинство геймеров скептически относятся к беспроводным мышкам по причине задержек движения и срабатывания кнопок. По утверждению Logitech, частота опроса G900 достигает 1000 Гц даже в беспроводном режиме и мышь работает быстрее многих проводных конкурентов.

В мышке используется популярный и быстрый оптический сенсор PixArt PMW3366 с разрешением от 200 до 12 000 точек на дюйм, максимальным ускорением > 40 G и максимальной скоростью > 300 дюйм/с (762 см/с). Основные кнопки оснащены механическими переключателями с пружинным механизмом, которые имеют длительный срок службы, высокую скорость срабатывания и возврата кнопки в исходное положение. Боковые кнопки съемные, при желании их можно вовсе убрать, установить с одной нужной одной или обеих сторон.

В качестве программного обеспечения G900 использует универсальный драйвер Logitech Gaming Software. ПО имеет список готовых профилей под разные игры, их можно подстроить под себя.

Можно настроить цвет для логотипа и индикатора DPI как по отдельности, так и вместе. Есть разные варианты эффектов и профили. Можно синхронизировать подсветку с геймерскими клавиатурами или гарнитурами Logitech.

Также есть вкладка с информацией о состоянии батареи, энергопотреблении и создании макросов.

GIGABYTE Aivia M8600 V2

Logitech Gaming Mouse G900 Chaos Spectrum станет отличным подспорьем в онлайн-шутерах, а за счет наличия беспроводной связи, работающей в радиусе 10 м, игра будет проходить в максимальном уровне комфорта. При желании можно переключить устройство в проводной режим работы.

GIGABYTE GM-M8600 разработана с учетом требований к данному типу изделий, выдвигаемых при использовании в игровых процессах.Модель в черном пластике с матовой текстурой рассчитана на управление и правой, и левой рукой. Внешний брутальный облик имеет форму с обилием граней.

Данная модель может работать как без провода, подавая сигнал на ресивер, так и через кабель USB. Питание в беспроводном режиме осуществляется от аккумуляторной батареи, которая может подзаряжаться от док-станции, и даже без извлечения из корпуса мышки.

Технические характеристики этой мыши впечатляют. Начиная с двойного лазерного сенсора, обеспечивающего точность от 100 до 6500 DPI. Максимальное ускорение, на которое способна эта мышь – 50g, а максимальная скорость – 150 дюймов в секунду. Это должно удовлетворить даже самого увлечённого, исступлённого геймера.

Переключение режимов и запись/проигрыш макросов здесь реализованы программно, для их хранения в мыши имеется собственная память объёмом в 32 килобайта. Программное решение GHOST Macro Engine позволяет хранить в памяти мыши до семидесяти макросов. Сами же дополнительные кнопки присутствуют и занимают своё скромное место на левом и правом бортах мыши. Они удобно ложатся под пальцы. Светодиод же на верхней стороне мыши своим цветом показывает, в каком режиме сейчас работает мышка. Всего доступно пять, в каждом режиме доступны собственные макросы.

Кроме дополнительных кнопок, в распоряжении геймера находится колёсико, работающее как джойстик – оно отклоняется во все четыре стороны.

Razer Mamba Wireless (2019) Black USB

В целом мышка Gigabyte Aivia M8600 – интересный игровой контроллер для любителей компьютерных игр.

Razer Mamba Wireless – игровая модель с оптическим лазерным сенсором Razer 5G.Стабильная передача беспроводного сигнала - это одно из главных преимуществ игровой мыши Mamba Wireless, которое обеспечивается благодаря технологии адаптивной частоты Adaptive Frequency Technology или AFT, разработанной компанией Razer. Razer Mamba Wireless оснащена оптическим сенсором 5G, максимальная чувствительность которого достигает 16 000 DPI. Кроме того, сенсор также может похвастаться исключительной точностью, составляющей 99,4% при любом разрешении датчика.

Мышь оборудована эргономичными боковыми вставками, которые позволяют надежно зафиксировать устройство в вашей руке и препятствуют его выскальзыванию даже во время наиболее интенсивных сражений.

Установленные команды для разных кнопок, макросы любой сложности и профили можно без труда сохранить в облачное хранилище. Если же вы используете ПК без подключения к интернет-сети, то все ваши настройки, а если точнее до пяти различных профилей, можно сохранить воспользовавшись интегрированной памятью мыши. А если на компьютере установлен сервис Razer Synapse 3, то вы сможете даже редактировать и управлять любыми конфигурациями безо всяких проблем. Вы также можете легко запрограммировать любое внутриигровое действие для каждой кнопки при помощи сервиса Razer Synapse 3. Это быстро, удобно, и к тому же управление в вашей любимой игре станет гораздо эффективнее.

Razer Mamba Wireless оснащена переключателями Razer с высоким запасом прочности, который достигает 50 000 000 кликов. Они были разработаны совместно с компанией Omron - одной из лидирующих в своей области.

Модель работает до 50 часов от аккумулятора, при необходимости можно подключить съемный кабель длиной 2.1 м. Радиус беспроводной связи для устройства составляет 10 м по прямой. Данная модель станет отличным вариантом для гейминга без всяких лишних проводов и помех.